Selon les estimations d'un organisme américain de surveillance budgétaire, le projet “Golden Dome” coûterait 1 200 milliards de dollars, un chiffre qui éclipse largement l'estimation de 185 milliards de dollars avancée par le Pentagone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 4 et 5) par Mike Stone

Le Congressional Budget Office, organisme non partisan, a estimé mardi que le bouclier antimissile “Golden Dome” du président américain Donald Trump pourrait coûter environ 1 200 milliards de dollars pour son développement, son déploiement et son exploitation sur 20 ans, un chiffre qui éclipse largement le coût de 185 milliards de dollars pour l'estimation avancé par le directeur du programme au Pentagone.

“Golden Dome” prévoit d'étendre les défenses terrestres telles que les missiles intercepteurs, les capteurs et les systèmes de commandement et de contrôle, tout en ajoutant des éléments spatiaux destinés à détecter, suivre et éventuellement abattre les menaces en approche depuis l'orbite. Ceux-ci comprendraient des réseaux de satellites avancés et des armes en orbite.

Le CBO a estimé que les coûts d'acquisition du système s'élèveraient à eux seuls à un peu plus de 1 000 milliards de dollars, la couche d'intercepteurs spatiaux — une constellation de 7 800 satellites — représentant environ 70 % de ces coûts.

Le système couvrirait l’ensemble des États-Unis, y compris l’Alaska et Hawaï, et serait capable de contrer pleinement une attaque lancée par un adversaire régional tel que la Corée du Nord. Toutefois, le CBO a averti que le système pourrait être submergé par une attaque à grande échelle menée par la Russie ou la Chine.

Le décret établissant le programme Golden Dome, signé le 27 janvier 2025, a fixé un calendrier ambitieux pour la mise en place d’un système complet de défense antimissile du territoire national d’ici 2028.