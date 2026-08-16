Selon les données, les entreprises allemandes ont réduit leurs investissements aux États-Unis à leur plus bas niveau depuis trois ans

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* Les investissements directs ont chuté de près des deux tiers au premier semestre, selon IW

* Le niveau d'investissement du premier semestre 2026 est le plus bas depuis 2023, selon l'IW

* L'administration Trump a imposé des droits de douane à ses partenaires commerciaux

par Rene Wagner

Les entreprises allemandes ont réduit leurs investissements aux États-Unis à leur plus bas niveau depuis trois ans au premier semestre 2026, les politiques de l'administration Trump ayant alimenté l'incertitude entre les partenaires commerciaux transatlantiques.

Les investissements directs du premier semestre ont chuté de près des deux tiers en glissement annuel, pour s’établir à 4,3 milliards d’euros (5 milliards de dollars), soit leur plus bas niveau depuis 2023, selon les calculs de l’Institut économique allemand (IW), consultés par Reuters.

Par rapport à la même période en 2024, cela représente une baisse de près de 80%, indique le rapport, qui s’appuie sur les données de la banque centrale allemande.

"Cela s’inscrit dans la continuité de la tendance à la baisse observée depuis le début du second mandat de Donald Trump en janvier 2025", a déclaré à Reuters Samina Sultan, chercheuse à l’IW.

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a menacé la plupart des partenaires commerciaux internationaux des États-Unis de leur imposer des droits de douane à l’importation afin d’obtenir des concessions favorables à Washington. Afin d’éviter de lourds droits de douane sur ses exportations vers les États-Unis, par exemple, l’Union européenne a conclu l’année dernière un accord prévoyant notamment un engagement d’investissement de 600 milliards de dollars.

Au cours des cinq années qui ont précédé la pandémie de COVID-19, les investissements des entreprises allemandes aux États-Unis au premier semestre s’élevaient en moyenne à 15,8 milliards d’euros, selon ces données, soit près de quatre fois le niveau de 2026.

Cela dit, la période 2020-2023 a été marquée par la "situation exceptionnelle" liée à la pandémie, a précisé Mme Sultan, certaines années ayant même été caractérisées par des sorties nettes d’investissements.

Les chercheurs ont également examiné la composition des flux d’investissement en 2025 et ont constaté que tant les prêts liés aux investissements directs que les bénéfices réinvestis avaient atteint des niveaux exceptionnellement élevés, tandis que les capitaux propres au sens strict – c’est-à-dire le solde entre les nouveaux investissements et les liquidations – sont restés inférieurs à la moyenne.

"Les entreprises déjà présentes aux États-Unis continuent donc de réinvestir dans ce pays les bénéfices qu’elles y réalisent", a déclaré Mme Sultan. "Cela suggère que les États-Unis restent globalement un marché attractif."

Toutefois, les entreprises se sont montrées réticentes à engager de nouveaux capitaux, a-t-elle ajouté.

(1 dollar = 0,8645 euro)