Selon les données, les consommateurs américains redirigés par l'IA passent plus de temps à naviguer sur les sites et dépensent davantage par visite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Arriana McLymore

Selon les données d'Adobe Analytics publiées en mai, les consommateurs américains qui utilisent des modèles linguistiques de grande envergure, notamment Gemini d' GOOGL.O ou ChatGPT d'OpenAI, pour obtenir des recommandations d'achat, passent plus de temps sur les sites web des détaillants et sont plus enclins à dépenser.

Les consommateurs redirigés vers des sites de vente au détail par des LLM ont généré 53 % de revenus supplémentaires par visite par rapport aux acheteurs provenant de sources non IA, a indiqué la société de données, soulignant la nécessité pour les marques d'investir dans des pages web lisibles par l'IA .

Les détaillants dont les produits apparaissent dans les suggestions des LLM sont en mesure d’“offrir une personnalisation accrue” aux acheteurs qui quittent les plateformes pour finaliser leurs achats sur les sites Web natifs, a déclaré Vivek Pandya, directeur des insights numériques chez Adobe.

* Le trafic généré par l'IA vers les sites web de vente au détail a augmenté de 138 % en mai par rapport à l'année dernière, ce qui représente la part la plus élevée du total des visites dans le secteur de la vente au détail depuis qu'Adobe Analytics a commencé à suivre ces données en octobre 2024.

* Les visiteurs de sites de vente au détail recommandés par l'IA ont généré un taux de conversion supérieur de 54 % à celui des acheteurs en ligne provenant de sources non liées à l'IA en mai.

* Les acheteurs redirigés vers des sites de commerce électronique ont passé 53 % de temps en plus sur ces sites que les visiteurs provenant d’autres sources.

* Les acheteurs référés par l'IA visitent également davantage de pages web de vente au détail que les visiteurs non référés par l'IA.