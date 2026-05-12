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Selon les données disponibles, un deuxième méthanier qatari a franchi avec succès le détroit d'Ormuz pour rejoindre le Pakistan, alors que le conflit avec l'Iran se poursuit
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 18:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Marwa Rashad

Un deuxième méthanier qatari a franchi avec succès le détroit d'Ormuz mardi, quelques jours après le passage du premier navire de ce type dans le cadre d'un accord impliquant l'Iran et le Pakistan, soulignant ainsi que les navires empruntent cette voie maritime au cas par cas, malgré les risques de conflit persistants.

Le navire, le Mihzem, d'une capacité de 174.000 mètres cubes, a quitté Ras Laffan lundi et a traversé le détroit mardi, en direction de Port Qasim au Pakistan, où il devrait arriver plus tard dans la journée, selon les données maritimes de LSEG. Il s'agit du deuxième passage réussi dans le détroit d'Ormuz pour un méthanier qatari depuis le début de la guerre avec l'Iran .

Samedi, le méthanier Al Kharaitiyat a entamé la traversée du détroit d'Ormuz par la route nord approuvée par l'Iran et a réussi à franchir le détroit dimanche. Il est actuellement ancré près de Port Qasim, selon les données de LSEG. Le GNL est vendu par le Qatar au Pakistan – un médiateur dans la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran – dans le cadre d’un accord intergouvernemental, selon deux personnes proches du dossier le 9 mai. Elles ont déclaré que l’Iran avait approuvé cette expédition afin de renforcer la confiance avec le Qatar et le Pakistan.

Deux autres méthaniers chargés de GNL qatari devraient faire route vers le Pakistan dans les prochains jours, ont indiqué ces sources.

Le Pakistan est en pourparlers avec l'Iran pour autoriser un nombre limité de méthaniers à traverser le détroit, car Islamabad doit de toute urgence remédier à sa pénurie de gaz, a déclaré à Reuters le 9 mai une source informée de l'accord.

L'Iran a accepté d'apporter son aide, et les deux parties coordonnent le passage en toute sécurité du premier navire transportant du gaz fourni dans le cadre de l'accord conclu entre le Pakistan et le Qatar, son principal fournisseur de GNL, a ajouté la source.

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