Selon les données de LSEG, l'usine de GNL de Cheniere à Corpus Christi, au Texas, devrait recevoir davantage de gaz jeudi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (La société n'a fait aucun commentaire) par Scott DiSavino

L'usine d'exportation de GNL de Cheniere Energy ( LNG.N ) à Corpus Christi, au Texas, était en passe d'accueillir davantage de gaz naturel jeudi après l'arrêt mercredi des trains de liquéfaction 1 à 6 de l'extension Midscale Stage 3, selon les données de la société financière LSEG.

Cheniere a indiqué dans un rapport adressé aux autorités environnementales du Texas qu'elle avait arrêté les trains 1 à 6 de la phase 3 de l'extension Midscale mercredi matin après que l'installation eut connu un dysfonctionnement dû à une pression de vidange élevée du GNL.

Les responsables de Cheniere n'ont fait aucun commentaire.

* LSEG a indiqué que le volume de gaz acheminé vers Corpus était en passe d'atteindre 2,61 milliards de pieds cubes par jour jeudi, contre 2,14 milliards de pieds cubes par jour mercredi et une moyenne sur sept jours de 1,81 milliard de pieds cubes par jour.

* Si ces chiffres sont exacts, les 2,61 milliards de pieds cubes de gaz d'alimentation de jeudi constitueraient le niveau le plus élevé depuis que les flux vers l'usine ont atteint un record quotidien de 2,64 milliards de pieds cubes le 31 janvier, selon les données de LSEG.

* L'apport de gaz à l'usine a été réduit depuis le début du mois de juin, en partie en raison de la maintenance printanière, ont indiqué des analystes et des traders du secteur de l'énergie.

* Lorsque toutes les unités de Corpus sont en service, l'usine peut transformer environ 3,5 milliards de pieds cubes par jour de gaz en GNL.

* L'usine dispose de trois trains de 0,8 milliard de pieds cubes par jour (trains 1 à 3) en service et de sept trains de taille moyenne de 0,2 milliard de pieds cubes par jour en service ou en construction.