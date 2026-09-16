Selon les données de LSEG, Cameron LNG de Sempra semble avoir un train de liquéfaction à l'arrêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Curtis Williams

L'exportateur américain de gaz naturel liquéfié Cameron LNG semblait avoir mis à l'arrêt l'un de ses trois trains de liquéfaction mercredi, les livraisons de gaz naturel vers son site de Louisiane étant tombées bien en deçà des niveaux habituels, selon les données de LSEG.

Les nominations de gaz d'alimentation vers l'usine s'élevaient mercredi à environ 1,3 milliard de pieds cubes par jour (bcfd), en baisse par rapport aux quelque 2 bcfd que l'installation consomme habituellement lorsque les trois trains sont en service, selon les données de LSEG.

Cette baisse suggère qu’un train pourrait être à l’arrêt ou fonctionner à capacité réduite.

Sempra SRE.N , propriétaire de Cameron LNG, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Située à Hackberry, en Louisiane, Cameron LNG est une installation d’exportation à trois trains d’une capacité de 13,5 millions de tonnes métriques par an (mtpa). Sempra Infrastructure détient une participation de 50,2 % dans le projet, le reste étant détenu par des filiales de TotalEnergies

TTEF.PA , Mitsui & Co et Japan LNG Investment.

Cette installation est l’une des plus grandes usines d’exportation de GNL de la côte américaine du golfe du Mexique, et les États-Unis sont le premier exportateur mondial de GNL.