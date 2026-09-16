 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon les données de LSEG, Cameron LNG de Sempra semble avoir un train de liquéfaction à l'arrêt
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 19:14
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Curtis Williams

L'exportateur américain de gaz naturel liquéfié Cameron LNG semblait avoir mis à l'arrêt l'un de ses trois trains de liquéfaction mercredi, les livraisons de gaz naturel vers son site de Louisiane étant tombées bien en deçà des niveaux habituels, selon les données de LSEG.

Les nominations de gaz d'alimentation vers l'usine s'élevaient mercredi à environ 1,3 milliard de pieds cubes par jour (bcfd), en baisse par rapport aux quelque 2 bcfd que l'installation consomme habituellement lorsque les trois trains sont en service, selon les données de LSEG.

Cette baisse suggère qu’un train pourrait être à l’arrêt ou fonctionner à capacité réduite.

Sempra SRE.N , propriétaire de Cameron LNG, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Située à Hackberry, en Louisiane, Cameron LNG est une installation d’exportation à trois trains d’une capacité de 13,5 millions de tonnes métriques par an (mtpa). Sempra Infrastructure détient une participation de 50,2 % dans le projet, le reste étant détenu par des filiales de TotalEnergies

TTEF.PA , Mitsui & Co et Japan LNG Investment.

Cette installation est l’une des plus grandes usines d’exportation de GNL de la côte américaine du golfe du Mexique, et les États-Unis sont le premier exportateur mondial de GNL.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
2,92 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
105,87 USD Ice Europ -2,41%
Pétrole WTI
102,68 USD Ice Europ -2,71%
SEMPRA ENERGY
82,170 USD NYSE +1,19%
TOTALENERGIES
80,0300 EUR Euronext Paris -0,57%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,95 -2,33%
CAC 40
8 140,59 +0,62%
SOITEC
139,5 +13,41%
2CRSI
29,06 +9,25%
HAFFNER ENERGY
0,611 +3,21%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank