Selon les autorités régionales, l'attaque d'un drone ukrainien a endommagé deux navires dans la région russe de Krasnodar

Deux navires et deux jetées ont été endommagés à la suite d'une attaque de drone ukrainien dans la région russe de Krasnodar, ont déclaré lundi les autorités de cette région du sud de la Russie.

Tous les membres de l'équipage des navires se trouvant au terminal de Volna ont été évacués en toute sécurité, a indiqué le quartier général opérationnel de la région de Krasnodar sur l'application de messagerie Telegram. Les dégâts ont provoqué un incendie qui s'est propagé sur 1 500 mètres carrés (1 794 yards carrés), ont ajouté les autorités.