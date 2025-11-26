Selon les analystes, les baisses de prix de l'assurance-maladie américaine sont gérables pour la plupart des fabricants de médicaments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Novo Nordisk et Teva augmentent, celles d'AbbVie baissent

Certains médicaments deviendront génériques d'ici 2027, ce qui limitera l'impact - analystes

Le dernier nuage se dissipe au-dessus du sémaglutide de Novo - Bernstein

L'impact sur GSK et AstraZeneca a été pris en compte, selon les analystes

Les réductions de prix de l'assurance-maladie américaine, pouvant aller jusqu'à 85 %, auront un impact moindre sur les fabricants de médicaments que ce que l'on craignait initialement, la majeure partie de l'impact ayant déjà été prise en compte dans les prévisions, ont déclaré les analystes de Wall Street.

Les actions du fabricant de médicaments danois Novo Nordisk

NOVOb.CO et de la société israélienne Teva Pharmaceuticals

TEVA.TA ont augmenté respectivement de 5 % et de 3 % après la publication par le gouvernement américain des prix négociés mardi en fin de journée.

Le semaglutide, le médicament le plus vendu de Novo, vendu sous le nom d'Ozempic pour le diabète et de Wegovy pour la perte de poids, ainsi que l'Austedo de Teva pour la maladie de Hungtington figuraient parmi les 15 médicaments figurant sur la dernière liste de médicaments pour les prix négociés, qui entreront en vigueur en 2027.

L'annonce et les récents accords de la Maison Blanche apportent des éclaircissements sur les prix des médicaments GLP-1 populaires tels que Wegovy et Zepbound d'Eli Lilly, qui ont fait l'objet d'un examen minutieux en raison de leurs coûts.

Le prix négocié pour le semaglutide de Novo est "le dernier nuage à s'éclaircir dans le débat sur le prix du GLP-1, qui a duré longtemps mais qui a été résolu de manière positive", a déclaré Christian Moore, analyste chez Bernstein.

Matt Dellatorre, analyste chez Goldman Sachs, a déclaré dans une note que la réduction de 38 % d'Austedo était inférieure à la réduction d'environ 45 % attendue. Le médicament a été réduit d'un peu plus de 700 dollars pour un mois d'approvisionnement par rapport à une estimation de son prix net.

Les baisses de prix respectives de 75 % et 44 % du prix catalogue d'AbbVie pour son traitement contre le syndrome du côlon irritable Linzess et pour le Vraylar contre les troubles bipolaires pourraient avoir été plus importantes que prévu, a déclaré Vamil Divan, analyste chez Guggenheim. Les actions d'AbbVie étaient en baisse de près de 2 % dans les échanges de l'après-midi.

Les baisses de prix dans le cadre du plan de santé américain Medicare pour les Américains âgés de 65 ans et plus interviennent alors que l'administration du président Donald Trump pousse l'industrie pharmaceutique à plaider pour que d'autres pays riches, en particulier en Europe, paient davantage pour les médicaments d'ordonnance. Les États-Unis sont de loin le pays qui paie le plus pour les médicaments sur ordonnance.

Goldman Sachs a déclaré qu'une question clé pour le premier semestre 2026 sera de savoir si les prix plus bas de Medicare stimulent les volumes de Wegovy.

Les analystes de William Blair ont noté que le prix mensuel de 274 dollars pour le semaglutide de Novo s'aligne globalement sur les récents accords gouvernementaux, mais ont déclaré que l'incertitude demeure quant à l'expansion de la couverture d'assurance.

Deux analystes ont déclaré qu'ils surveillaient maintenant la façon dont les régimes d'assurance-maladie géreront l'accès au premier lot de 10 médicaments négociés annoncés l'année dernière, lorsque les nouveaux prix entreront en vigueur pour eux en janvier 2026, et pour la révélation, le 1er février, du prochain lot de 15 médicaments sur ordonnance et administrés dans les hôpitaux qui seront négociés pour 2028.

PRIS EN COMPTE DANS LES PRÉVISIONS DE NOVO, ASTRAZENECA ET GSK

Les analystes de Bernstein ont déclaré que cinq des 15 médicaments ciblés deviendront génériques d'ici 2027, ce qui limitera leur exposition aux baisses de prix. Les prix plus bas pourraient même permettre aux patients de rester plus longtemps sous les traitements de marque, ce qui augmenterait les volumes, ont-ils déclaré.

Les analystes ont reconnu que les réductions avaient été prises en compte dans les estimations financières de Novo, AstraZeneca AZN.L et GSK GSK.L .

Au début du mois, Novo a déclaré s'attendre à un impact à un chiffre sur les ventes mondiales si les réductions de prix étaient appliquées cette année. Les analystes ont déclaré que cela impliquerait un impact sur les ventes d'environ 6 milliards de couronnes danoises (931 millions de dollars).

Les actions d'AstraZeneca ont clôturé en légère hausse, tandis que celles de GSK ont gagné environ 1 % mercredi.

GSK, lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre, a déclaré que tout impact des prix négociés était entièrement pris en compte dans ses perspectives.

Bernstein a estimé que l'impact pour AbbVie ABBV.N était de l'ordre de 100 à 250 millions de dollars pour les ventes de Vraylar et de Linzess, ainsi que pour l'Otezla, le médicament contre le psoriasis d'Amgen AMGN.O .

(1 $ = 6,4404 couronnes danoises)