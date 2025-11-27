 Aller au contenu principal
Italie: Le patron de MPS et deux actionnaires visés par une enquête concernant Mediobanca
information fournie par Reuters 27/11/2025 à 16:31

Logo de Mediobanca au siège de l'entreprise à Milan

Logo de Mediobanca au siège de l'entreprise à Milan

L'administrateur délégué de Monte dei Paschi di Siena Luigi Lovaglio ainsi que deux des principaux actionnaires de la banque italienne font tous trois l'objet d'une enquête en lien avec le rachat de Mediobanca, ont indiqué jeudi deux sources judiciaires à Reuters.

Le parquet de Milan enquête sur des allégations de manipulation de marché et entrave à la réglementation, ont fait savoir les sources.

L'enquête a été initialement rapportée par le quotidien italien Corriere della Sera.

A la Bourse de Milan, jeudi, les titres MPS et Mediobanca perdaient 6,1% et 4,8% respectivement.

MPS a pris le contrôle cette année de sa consoeur Mediobanca dans le cadre d'une opération de 16 milliards d'euros en actions et en numéraire.

Selon le parquet, l'autorité italienne de surveillance des marchés financiers (Consob), la Banque centrale européenne (BCE) et l'autorité de contrôle des assurances (Ivass) n'ont pas été informées des agissements concertés de la banque et de ses principaux investisseurs concernant l'offre de rachat de Mediobanca, ont indiqué les sources.

La BCE n'a pas souhaité faire de commentaire.

MPS est dirigée depuis début 2022 par Luigi Lovaglio, 70 ans, ancien cadre dirigeant d'UniCredit.

Les principaux actionnaires de la banque italienne sont Francesco Gaetano Caltagirone, magnat du BTP, et Delfin, la holding de la famille Del Vecchio. Celle-ci est dirigée par Francesco Milleri, l'actuel directeur général d'EssilorLuxottica.

Francesco Gaetano Caltagirone et Delfin sont également les principaux actionnaires de Mediobanca et ils ont joué un rôle déterminant dans le rapprochement avec MPS.

Luigi Lovaglio, Francesco Gaetano Caltagirone et Francesco Milleri font l'objet d'une enquête depuis juin, ont indiqué les sources, mais leurs noms n'ont été révélés que récemment, à la suite des perquisitions menées par le parquet dans le cadre de son enquête.

Un représentant de Francesco Milleri n'a pas souhaité faire de commentaire. MPS n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat et il n'a pas été possible de joindre dans l'immédiat un représentant de Francesco Gaetano Caltagirone.

(Reportage Alvise Armellini, Gianluca Semeraro et Angelo Amante; version française Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)

