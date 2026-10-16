Selon les analystes, le passage de KFC au Coca-Cola met en lumière les liens de PepsiCo avec le secteur de la restauration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La décision de KFC de passer des sodas Pepsi à ceux de Coca-Cola KO.N dans ses restaurants américains pourrait remettre en question d’autres partenariats de longue date de PepsiCo PEP.O dans le secteur de la restauration, ont déclaré des analystes, même s’ils s’attendent à ce que l’impact financier soit gérable.

La perte de KFC intervient alors que PepsiCo est confrontée à une demande atone et à une hausse des coûts en Amérique du Nord, où la reprise de la croissance et des marges prend plus de temps que prévu et a poussé l’entreprise à intensifier ses mesures de réduction des coûts.

* Les analystes de BofA estiment que la perte du contrat avec KFC représente environ 500 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel, soit une baisse d’environ 3 % des ventes de concentrés de Pepsi Beverages North America, tandis qu’elle devrait faire progresser les ventes de Coca-Cola en Amérique du Nord d’environ 2,5 %

* Selon la société de courtage Jefferies, la principale préoccupation pour PepsiCo réside davantage dans la “perte d’interaction avec la marque et de perception par le public” que dans l’impact financier immédiat

* “Le fait qu’un client de longue date de Pepsi change de fournisseur soulève la question de savoir si d’autres comptes, qui étaient jusqu’à présent hors de portée, sont désormais à saisir”, ont déclaré les analystes de Jefferies.

* “Les investisseurs considèrent cette décision moins comme une perte commerciale considérable pour PepsiCo que comme l’ordre naturel des choses… (une marque) qui réaffirme sa position”, explique Richard Exon, fondateur et associé de Joint, une agence de création indépendante