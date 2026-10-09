Selon les analystes, la suspension de la carte verte américaine ne présente que peu de risques pour le secteur indien des technologies de l'information

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* Selon les analystes, le secteur indien des technologies de l'information ne devrait pas subir de répercussions à court terme suite à la suspension du programme de cartes vertes

* Selon Nasscom, les entreprises informatiques ont réduit leur dépendance vis-à-vis des visas H-1B ces dernières années

* L'indice du secteur informatique progresse de 3,5 %, tiré par TCS, après la publication de résultats encourageants au deuxième trimestre

(Réécriture avec les cours des actions et les commentaires des analystes; mise à jour du code de présentation des informations médias, ajout de puces)

par Kashish Tandon et Bharath Rajeswaran

Les entreprises informatiques indiennes ne devraient pas subir de répercussions à court terme suite à la suspension par les États-Unis d’un programme clé de carte verte, les grandes entreprises technologiques ayant réduit leur dépendance à l’égard de cette voie d’accès à l’emploi, ont déclaré vendredi des analystes.

La mesure prise par Washington, qui vise le programme de certification permanente du travail , s'inscrit dans le cadre d'un vaste effort visant à réduire le nombre de personnes nées à l'étranger aux États-Unis et à restreindre leur accès à la résidence et à la citoyenneté.

« Cette évolution est négative pour les valeurs indiennes du secteur des technologies de l’information à court et moyen terme, principalement en raison de l’impact sur le moral des investisseurs et des inquiétudes à long terme concernant la fidélisation des talents, plutôt qu’en raison d’un impact immédiat sur le chiffre d’affaires », a indiqué ICICI Securities dans une note.

Les entreprises informatiques indiennes représentaient moins de 2 % des demandes PERM déposées entre octobre 2024 et septembre 2025, a précisé la société de courtage, ajoutant que l’incertitude prolongée concernant la résidence pourrait accroître le taux de départs parmi les salariés basés aux États-Unis.

Nasscom, l’organisme indien représentant le secteur des technologies de l’information, a déclaré jeudi soir que les entreprises avaient considérablement réduit leur dépendance vis-à-vis des visas H-1B ces dernières années, tout en développant le recrutement local aux États-Unis.

Relativement peu de travailleurs passent d’un visa H-1B à la résidence permanente via le PERM, a précisé Nasscom.

Les restrictions américaines visent Microsoft MSFT.O , Cognizant CTSH.O , Infosys INFY.NS , Tata Consultancy Services

TCS.NS , Wipro WIPR.NS , HCL Technologies HCLT.NS et Capgemini CAPP.PA .

TCS, le plus grand exportateur indien de services informatiques, a déclaré ne pas s’attendre à ce que cette suspension affecte sa stratégie en matière de main-d’œuvre ou ses engagements auprès de ses clients, invoquant un nombre de demandes PERM inférieur à 10 au cours des deux dernières années.

L’indice indien des technologies de l’information .NIFTYIT a progressé d’environ 3,5 %, tiré par TCS, dont le titre a progressé après la publication de résultats encourageants pour le deuxième trimestre.

DES INCERTITUDES À L'HORIZON

Cette décision américaine intervient dans un contexte de bouleversements liés à l’intelligence artificielle au sein du secteur informatique indien, qui pèse 315 milliards de dollars, quelques mois après que l’administration de Donald Trump a augmenté les frais pour le programme de visas H-1B, auquel les employeurs américains ont recours pour recruter des travailleurs étrangers qualifiés.

Les valeurs informatiques sont celles qui affichent les plus mauvaises performances en Inde cette année, avec une chute de 25 %, contre une baisse de 14 % pour l’indice de référence. Ces entreprises tirent l’essentiel de leur chiffre d’affaires du marché américain.

« Les valeurs informatiques indiennes sont déjà sous pression, et cette nouvelle mesure réglementaire ajoute une couche supplémentaire d’incertitude pour le secteur », a déclaré Sumit Singhania, directeur de la recherche chez Bajaj Broking.

Les entreprises pourraient devoir faire face à une hausse des coûts de recrutement et de mise en conformité, car elles s’appuient de plus en plus sur les talents américains et la sous-traitance, ce qui pourrait peser sur leurs marges, a ajouté Singhania.