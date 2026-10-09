Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS AIR.PA a dit jeudi avoir livré 72 avions en septembre.

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - Lee chiffre d'affaires annualisé de la start-up d'intelligence artificielle OpenAI est inférieur de 20 milliards de dollars à ce que la société avait précédemment anticipé, a rapporté jeudi le Financial Times.

Cette information a pénalisé les valeurs du secteur à Wall Street et pèse également sur les Bourses asiatiques vendredi.

* SECTEUR AUTOMOBILE - Un nombre record de 20 marques chinoises seront présentes au Mondial de l'Auto de Paris la semaine prochaine, soulignant la rapidité avec laquelle les constructeurs chinois se sont imposés comme une menace concurrentielle en Europe malgré la multiplication des barrières commerciales.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N45O15G

(Rédigé par Diana Mandia)