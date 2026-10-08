SpaceX s'attaque aux opérateurs de téléphonie mobile américains en acquérant des fréquences

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SPCX.O , filiale de SpaceX, a conclu jeudi un accord en vue d’acquérir un portefeuille national de fréquences en bande basse, permettant ainsi à l’entreprise de satellites d’Elon Musk de lancer un défi direct, depuis l’orbite, aux géants historiques des télécommunications sans fil aux États-Unis.

Si le spectre mondial existant de Starlink Mobile, situé dans la bande moyenne à 2 GHz, offrira une capacité de bande passante élevée, ce nouveau spectre permettra à son signal de traverser les obstacles. Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées.

Les fréquences à bande basse sont très prisées pour leur capacité à parcourir de plus longues distances et à traverser des structures denses telles que les murs et le couvert arboré, ce qui permet de surmonter un obstacle technique majeur auquel étaient auparavant confrontés les réseaux mobiles par satellite.

En associant des ondes radio à bande basse à l’échelle nationale à une capacité spatiale à haute fréquence, SpaceX positionne Starlink Mobile de manière à contourner entièrement les antennes-relais cellulaires traditionnelles et à défier l’oligopole des opérateurs mobiles tant en termes de couverture étendue que de fiabilité à l’intérieur des bâtiments.

Cet accord fait également monter les enchères pour les opérateurs historiques, transformant la connectivité satellite directe vers les appareils, qui n’était jusqu’alors qu’une fonctionnalité de sécurité complémentaire pour les zones isolées sans réseau, en un concurrent commercial à part entière capable de détrôner les réseaux cellulaires terrestres.

Les actions de T-Mobile US TMUS.O , de Verizon VZ.N et d’AT&T T.N ont chuté de plus de 6,5 % en séance prolongée.

L'opération, qui consiste en l'acquisition de 100 % du portefeuille national de fréquences 800 MHz détenu par la société de capital-investissement Grain Management, reste soumise à l'approbation réglementaire de la Commission fédérale des communications (FCC). Grain avait acquis ces fréquences auprès de T-Mobile plus tôt cette année.

Il est important de noter que la plupart des téléphones mobiles existants, sans modification, prennent déjà en charge la bande de fréquences 800 MHz, ce qui évite aux consommateurs d’avoir à acheter des téléphones satellites propriétaires.

La Commission fédérale des communications (FCC) a également approuvé cette semaine la demande de Starlink Mobile concernant sa constellation Gen2, autorisant SpaceX à lancer 15 000 satellites optimisés pour le spectre 2 GHz à l’échelle mondiale.

Cette nouvelle flotte orbitale fonctionnera en orbite terrestre très basse, offrant une bande passante accrue et des connexions à faible latence aux téléphones mobiles classiques.