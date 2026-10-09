Au-delà du football, Manchester City au coeur du renouveau de la ville

L'Etihad Stadium, le stade du club de football de Manchester City, à Manchester, dans le nord-ouest de l'Angleterre, le 30 septembre 2026 ( AFP / Oli SCARFF )

"Manchester City n'est pas seulement un club de foot ici. C'est un peu un sauveur". Sailish Parekh, propriétaire d'un fish and chips près de l'Etihad Stadium depuis plus de 20 ans, résume ainsi la transformation de l'est de la ville depuis le rachat du club par un fonds émirati en 2008.

Entre le stade et le centre-ville, les quartiers autrefois dédiés au textile sont devenus la vitrine du renouveau de cette métropole du nord-ouest de l'Angleterre, longtemps marquée par la désindustrialisation.

À Ancoats et New Islington, la brique rouge n'a pas disparu, mais les usines désaffectées ont été remplacées en quinze ans par des immeubles d'habitation modernes, des cafés et des bureaux partagés (coworking).

"Quand je suis arrivé il y a onze ans, un chauffeur de taxi m'a dit : +un an plus tôt, je ne vous aurais pas conduit dans ce quartier+", raconte à l'AFP Simon Martin, ingénieur logiciel de 44 ans, installé à Ancoats.

Il apprécie aujourd'hui une "communauté très sympa" avec "beaucoup plus de jeunes familles", malgré l'envolée des loyers qui a fait fuir les plus modestes.

Cette métamorphose illustre l'influence prise par Manchester City et son propriétaire, Abou Dhabi United Group (ADUG), dirigé par cheikh Mansour ben Zayed al-Nahyane, membre de la famille royale des Emirats Arabes Unis.

Les investisseurs émiratis n'ont pas seulement propulsé les Sky Blues au sommet du foot européen (victoire en Ligue des champions 2023), ils ont injecté des capitaux dans l'immobilier, via des terrains municipaux loués à des conditions avantageuses pour construire logements et espaces commerciaux.

Ce partenariat, piloté par Manchester Life, société immobilière créée avec la ville en 2014, fait toutefois l'objet de critiques régulières pour son manque de transparence.

"Notre tour Eiffel"

L'Etihad Stadium à Manchester, en Angleterre, le 30 septembre 2026 ( AFP / Oli SCARFF )

Une enquête de chercheurs de l'université de Sheffield, publiée en 2024 dans la revue scientifique Antipode, a ainsi estimé que le partenariat a surtout permis une "captation de la valeur foncière au bénéfice d'ADUG", et dénoncé une opacité autour de Manchester Life et du partage de ses profits.

Contactée par l'AFP, la municipalité assure avoir conclu "la meilleure transaction" possible à un moment où les investisseurs se faisaient rares après la crise financière. Le partenariat a permis la construction directe de 1.500 logements et près de 2.800 m2 d'espaces commerciaux, et a permis d'attirer d'autres investisseurs, dit-elle.

Mais les critiques ont ressurgi avec le verdict d'infractions financières prononcé contre Manchester City la semaine dernière, dont le club a fait appel.

Pour Subrahmaniam Krishnan-Harihara, directeur de la recherche à la Chambre de commerce du Grand Manchester, le football - avec les deux clubs rivaux Manchester United et Manchester City - joue depuis longtemps un "énorme rôle" dans l'attractivité de la ville.

"C'est notre tour Eiffel", résume-t-il à l'AFP.

Selon un rapport du cabinet EY, l'activité liée à la Premier League génère environ 1,6 milliard de livres de revenus annuels dans le Grand Manchester.

La ville attire chaque année 1,7 million de visiteurs étrangers, en partie grâce au football.

"Modèle Manchester"

Manchester City a aussi servi de "catalyseur" pour le développement d'infrastructures comme le tramway, et fait travailler de nombreux fournisseurs locaux, souligne M. Krishnan-Harihara.

Selon la direction du club, plus de 700 millions de livres ont été investis depuis 2008 dans l'Etihad Campus et ses environs, où ont émergé équipements sportifs, lycée, vélodrome, commerces et la Co-op Arena, salle de concert inaugurée en 2024.

L'arrivée des émiratis en 2008 a été "décisive" alors que la crise financière mondiale et les politiques d'austérité avaient "mis un coup d'arrêt" aux programmes de revitalisation lancés en amont des Jeux du Commonwealth de 2002, souligne Georgina Blakeley, professeure à l'université de Huddersfield et co-autrice d'un ouvrage sur le sujet.

Le partenariat autour de Manchester Life s'inscrit dans ce qui a été appelé le "modèle Manchester", porté par le conseil municipal à partir du début des années 2000, et défendu ensuite par l'actuel Premier ministre Andy Burnham, maire du Grand Manchester de 2017 à juin dernier.

Le dirigeant travailliste a fait polémique la semaine dernière, en affirmant qu'il serait "très inquiet" si les propriétaires émiratis quittaient Manchester. Downing Street a ensuite dû rétropédaler, assurant que personne n'était "au-dessus des règles".

Mais pour Subrahmaniam Krishnan-Harihara, il est "peu probable" que d'éventuelles sanctions contre le club nuisent durablement à l'attractivité de Manchester.

"Les sources d'investissements étrangers sont très diversifiées désormais", dit-il. Et Sailish Parekh d'abonder : Manchester, c'est "bien plus que ses deux clubs de football".