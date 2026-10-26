Selon les analystes, Boeing devrait afficher une légère perte trimestrielle malgré ses récents contrats remportés

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par Dan Catchpole

Malgré une série de succès remportés par Boeing BA.N ces derniers mois, les analystes de Wall Street s'attendent à ce que le constructeur aéronautique affiche une perte par action de 21 centimes lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre mardi, selon les données de LSEG.

Au cours du troisième trimestre, la société a remporté le contrat portant sur le chasseur de sixième génération F/A-XX de la Marine américaine et a certifié les deux dernières variantes du 737 MAX. Elle a livré 363 appareils 737 MAX au cours des neuf premiers mois de 2026, soit un rythme sans précédent.

Néanmoins, à l’ouverture du marché lundi, le cours de l’action Boeing affichait une baisse de 17,3 % depuis le début de l’année.

Matt Akers, analyste chez BNP Paribas, a déclaré à Reuters que les investisseurs s’intéressaient avant tout au flux de trésorerie disponible et à son principal moteur — les livraisons — ainsi qu’aux sources de dépenses actuelles — la certification du 777-9 et la construction de nouvelles installations de production pour le secteur de la défense.

Si Boeing a battu un nouveau record de livraisons de 737 MAX, l’augmentation de son rythme de production a pris plus de temps que ne l’avaient prévu les dirigeants. L’entreprise tente actuellement de stabiliser sa production à 47 737 appareils par mois.

Elle a également eu du mal à faire passer la production du 787 de huit appareils par mois à dix.

Les récents succès de Boeing avaient déjà été pris en compte par le marché et n’ont eu que peu d’effet sur le cours de l’action de la société, a déclaré Akers.

Principaux éléments des prévisions consensuelles des analystes financiers, selon les données de LSEG:

* 330,5 millions de dollars de flux de trésorerie disponible au troisième trimestre, 2,3 milliards de dollars pour l’année.

* 905 millions de dollars de dépenses d’investissement.

* Une perte nette de 153 millions de dollars, contre une perte nette réelle de près de 6 milliards de dollars au cours de la même période en 2025.

* Une dette nette de 25,4 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 30,4 milliards de dollars enregistrés il y a un an.