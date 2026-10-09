Selon Leerink, les inquiétudes liées à la croissance du secteur des technologies médicales risquent d'occulter les résultats du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Leerink Partners se dit toujours prudent quant au secteur des technologies médicales à l'approche de la publication des résultats du troisième trimestre, invoquant un contexte à court terme « quelque peu incertain »

** La société souligne la concurrence croissante sur certains marchés, notamment ceux des dispositifs cardiaques et des soins du diabète, l’incertitude quant au volume des interventions dans un contexte de hausse des coûts, l’affaiblissement de la confiance des consommateurs et la pression sur les budgets hospitaliers due à la hausse des taux d’intérêt

** "Nous pensons que même des résultats positifs au troisième trimestre, pris isolément, pourraient être éclipsés par des inquiétudes persistantes concernant les perspectives de bénéfices et de croissance pour 2027 et au-delà", indique la société de courtage

** Il estime que des catalyseurs spécifiques à certaines entreprises pourraient aider Medtronic MDT.N et Tandem Diabetes Care TNDM.O à surperformer face aux vents contraires qui pèsent sur l’ensemble du secteur

** La société de courtage se montre la plus prudente à l’égard de PROCEPT BioRobotics PRCT.O et d’Insulet PODD.O , car le ralentissement des tendances d’adoption et l’intensification de la concurrence pourraient entraîner des révisions à la baisse des prévisions pour 2027, selon la société de courtage