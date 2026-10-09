La Chine et l'UE parviennent s'entendent sur les véhicules hybrides

Le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, participe à une conférence de presse à Pékin

La Chine et ‌l'Union européenne sont parvenues à un "accord" sur le commerce des ​véhicules hybrides, a annoncé vendredi le ministère chinois du Commerce, à l'issue de deux jours de négociations au cours desquelles l'UE a ​cherché à réduire son déficit commercial avec Pékin.

Le commissaire européen au Commerce, Maros ​Sefcovic, avait déclaré avoir l'espoir de ⁠revenir avec des "résultats concrets" de sa visite en Chine.

Le ‌déficit commercial de l'UE dans ses échanges avec la Chine s'élève à plus d’un milliard d'euros.

L'accord sur ​un commerce des véhicules ‌hybrides conforme aux règles de l'OMC (Organisation mondiale du ⁠commerce) a été le fruit d'intenses négociations a précisé le ministère du Commerce chinois, sans donner plus de détails.

Les responsables de ⁠l'UE s'inquiètent ‌de la forte hausse des importations de voitures en ⁠provenance de Chine.

Et le nombre record de marques chinoises - 20 - ‌qui seront présentes au Mondial de l'Auto de ⁠Paris la semaine prochaine, souligne la rapidité avec laquelle ⁠les constructeurs ‌chinois se sont imposés comme une menace concurrentielle en Europe malgré ​la multiplication des barrières commerciales.

Les ‌marques chinoises ont ainsi représenté plus de 26% du marché des hybrides rechargeables en ​Europe occidentale au deuxième trimestre 2026, contre seulement 2,2% à la même période deux ans auparavant.

Les discussions entre ⁠le ministre du Commerce Wang Wentao et Maros Sefcovic, qui se sont tenues jeudi et vendredi à Pékin, ont été "pragmatiques et productives", a encore dit le ministère chinois.

(Qiaoyi Li, Yukun Zhang et Joe Cash, avec la contribution de Philip Blenkinsop à Bruxelles; ​Version française Matthieu Huchet)