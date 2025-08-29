Selon le WSJ, Kraft Heinz est proche d'un accord de scission

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kraft Heinz KHC.O se rapproche d'un plan de scission, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet.

Les actions de la société ont augmenté de 2 % dans les échanges de l'après-midi.