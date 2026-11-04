Selon le WSJ, AstraZeneca aurait fait une offre de 10 milliards de dollars pour racheter Rhythm Pharmaceuticals

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AstraZeneca AZN.L a fait une offre d'environ 10 milliards de dollars pour racheter le laboratoire pharmaceutique Rhythm Pharmaceuticals RYTM.O , spécialisé dans les maladies rares, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.