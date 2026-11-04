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Selon le WSJ, AstraZeneca aurait fait une offre de 10 milliards de dollars pour racheter Rhythm Pharmaceuticals
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 22:03

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AstraZeneca AZN.L a fait une offre d'environ 10 milliards de dollars pour racheter le laboratoire pharmaceutique Rhythm Pharmaceuticals RYTM.O , spécialisé dans les maladies rares, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

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