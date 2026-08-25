Selon le WSJ, Anthropic devrait annoncer à ses investisseurs qu'elle estime son chiffre d'affaires potentiel à plus de 30 000 milliards de dollars

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Anthropic devrait indiquer à ses investisseurs qu’elle estime son marché potentiel total (TAM) à plus de 30 000 milliards de dollars, dépassant ainsi l’estimation de 28 500 milliards de dollars avancée par SpaceX

SPCX.O , a rapporté mardi le Wall Street Journal.

Le TAM correspond au chiffre d’affaires annuel potentiel si un produit ou un service atteignait une part de marché de 100 % sur son marché de référence.

Voici quelques détails:

* Pour quantifier son TAM, Anthropic examine l’ensemble des tâches qui pourraient être réalisées à l’aide de modèles d’IA, précise le WSJ.

* Anthropic n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

* Un TAM important justifierait la valorisation d’Anthropic et ses dépenses d’infrastructure considérables, orienterait les priorités en matière de produits, définirait le cadre de sa rivalité avec OpenAI et Google, et ancrerait le scénario de croissance sous-tendant son introduction en bourse prévue.

* SpaceX, dans son dossier d’introduction en bourse déposé en mai, a déclaré avoir identifié le “plus grand TAM exploitable de l’histoire de l’humanité”, l’attribuant en grande partie à la technologie d’IA.

* Le créateur du chatbot Claude prévoit pour 2028 un chiffre d’affaires compris entre environ 190 et 200 milliards de dollars , sa valorisation en vue de l’introduction en bourse dépendant de ces prévisions, a rapporté Reuters au début du mois.