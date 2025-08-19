Selon le WSJ, Ancora fait pression sur CSX pour qu'il étudie la possibilité d'un accord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur activiste Ancora Holdings a demandé à l'opérateur ferroviaire CSX CSX.O de rechercher un accord avec un rival ou de remplacer son directeur général, a rapporté le Wall Street Journal mardi, citant une lettre. Ancora est prêt à lancer une course aux procurations pour les sièges du conseil d'administration plus tard dans l'année si CSX ne tient pas compte de ses conseils, selon le rapport.