Selon le Wall Street Journal, Google et SpaceX seraient en pourparlers pour étudier la possibilité de mettre en place des centres de données en orbite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 5 et 6)

GOOGL.O , filiale d'Alphabet, est en pourparlers avec SpaceX, la société d'Elon Musk, en vue d'un accord sur le lancement de fusées, alors que le géant de la recherche cherche à mettre en place des centres de données orbitaux dans l'espace, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des sources proches des discussions.

Google serait également en pourparlers concernant un accord potentiel avec d'autres entreprises de lancement de fusées, selon l'article.

SpaceX et Google n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Un partenariat avec Google marquerait la deuxième fois que Musk ferait la paix avec un rival dans le domaine de l'IA qu'il a publiquement critiqué, à l'approche d'une introduction en bourse très attendue et cruciale pour SpaceX.

Le milliardaire Musk a contribué au lancement d'OpenAI en 2015 afin de contrebalancer les ambitions de Google en matière d'IA, après s'être brouillé avec son cofondateur Larry Page au sujet de la sécurité de l'IA. Aujourd'hui, SpaceX et Google se retrouvent en course vers la même frontière, rivalisant pour installer des centres de données d'IA dans l'espace.

Le développement de ses centres de données orbitaux spatiaux est l'un des principaux moteurs des projets d'introduction en bourse de SpaceX, car cette entreprise devrait être très coûteuse en capital et constituer un défi technologique de taille.

La semaine dernière, Anthropic a accepté d'utiliser toute la puissance de calcul de l'installation Colossus 1 de SpaceX à Memphis et a manifesté son intérêt pour une collaboration avec l'entreprise de fusées afin de développer des centres de données orbitaux spatiaux d'une puissance de plusieurs gigawatts.

Google promeut le concept de centre de données spatial avec le projet Suncatcher, un programme de recherche visant à mettre en réseau des satellites solaires équipés de ses unités de traitement Tensor (TPU) pour former un cloud IA orbital. L'entreprise prévoit de lancer un premier prototype avec son partenaire Planet Labs vers 2027.