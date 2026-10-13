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Selon le site du Trésor américain, BofA règle une responsabilité potentielle de violation des sanctions américaines pour 11,7 millions de dollars
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 22:17

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du ministère américain des Finances a conclu un accord à l'amiable de 11,7 millions de dollars avec Bank of America Corp afin de régler une éventuelle responsabilité civile pour 475 violations présumées des programmes de sanctions de l'OFAC, selon un communiqué publié sur le site Internet du ministère des Finances.

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