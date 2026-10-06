Selon le président sud-coréen, l'IA aurait été utilisée dans des piratages bancaires

par Joyce Lee et Brenda Goh

Le président sud-coréen Lee Jae Myung a déclaré mardi que des modèles d'IA auraient été utilisés dans certaines cyberattaques récentes visant des banques et a appelé le pays à développer des méthodes de cybersécurité adaptées à l'ère de l'IA.

"Dans certains incidents de piratage, des indices laissent penser que l'IA a été utilisée, ce qui suscite une inquiétude et une anxiété considérables au sein de la population", a déclaré le président lors d'une réunion du Conseil des ministres.

"Je vous demande d'établir rapidement et clairement les circonstances de ces faits et de mobiliser le personnel et les ressources nécessaires pour limiter au maximum les dégâts."

La police sud-coréenne a lancé une enquête à grande échelle sur les attaques informatiques visant des banques commerciales, qui ont entraîné la fuite de données personnelles de clients, a rapporté mardi l'agence de presse Yonhap.

La Shinhan Bank, la KB Kookmin Bank et d'autres établissements avaient signalé des cyberattaques, a dit vendredi la Commission des services financiers (FSC), tandis que Yonhap a rapporté que la Hana Bank et la Woori Bank avaient également été victimes de violations de données.

Les autorités n'ont pas encore divulgué de détails sur le type d'outils d'IA utilisés lors de ces incidents de piratage ni sur l'ampleur totale des fuites.

Dimanche, le président de la FSC, Lee Eog-weon, a convoqué une réunion d'urgence avec les associations du secteur financier, les régulateurs et les dirigeants des établissements touchés, avertissant que le secteur devait réagir en faisant preuve de la plus grande vigilance.

L'organisme de surveillance financière, le Service de surveillance financière (FSS), et l'Institut de sécurité financière ont partagé avec le secteur financier des données concernant 28 adresses IP uniques ainsi que certaines informations sur les pays liés aux récentes tentatives de piratage, a précisé mardi le FSS.

En septembre, l'Australie avait rapporté qu'un agent d'OpenAI avait piraté un portail gouvernemental de données de santé en juin, obtenant ainsi un accès non autorisé à des fichiers, dans ce qui pourrait être le premier cas connu d'un agent d'IA piratant un site web gouvernemental.

Une société de recherche en intelligence artificielle a déclaré la semaine dernière que des agents IA avaient tenté de pirater un site web du gouvernement canadien.

(Par Joyce Lee, Brenda Goh et Jihoon Lee; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)