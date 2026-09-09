Selon le NTSB, les pilotes auraient envisagé d'interrompre l'atterrissage après le contact avec le sol lors de l'accident d'un avion-cargo à Miami

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions issues de la réunion d'information)

par David Shepardson

Le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) a déclaré mardi que les éléments recueillis à partir d’un enregistreur de données de vol suggéraient que les pilotes d’un avion-cargo d’Amazon Prime Air impliqué dans un accident mortel avaient envisagé d’interrompre l’atterrissage après que l’appareil eut touché le sol.

Ce Boeing BA.N 767, âgé de 32 ans et exploité par la compagnie 21 Air, basée à Miami, a dépassé la piste de quelque 1 300 pieds (396 m) et a percuté deux véhicules , faisant cinq morts et cinq blessés dimanche.

La présidente du NTSB, Jennifer Homendy, a déclaré aux journalistes que les enquêteurs interrogeraient les deux pilotes mercredi, puis rendraient publics les détails issus de l'enregistreur de voix du cockpit.

Le NTSB a indiqué que 30 secondes avant la fin de l’enregistrement des données de vol, le train avant et le train principal droit avaient touché la piste à une vitesse de 158 nœuds (181 mph), tandis que 19 secondes avant la fin de l’enregistrement, le train principal gauche avait touché la piste à une vitesse de 134 nœuds.

Quelques secondes plus tard, les freins ont été relâchés et les manettes des gaz ont été poussées à des valeurs correspondant à la poussée de remise des gaz, ce qui indique une tentative tardive d’interrompre l’atterrissage et de reprendre de l’altitude.

Mais 11 secondes avant la fin de l'enregistrement, les manettes des gaz ont été ramenées au ralenti et les freins ont été réactivés. La vitesse sol finale était de 65 nœuds à la fin de l'enregistrement.

Le NTSB a déclaré que rien dans les données enregistrées n’indiquait que les aérofreins ou les inverseurs de poussée aient été déployés pour aider à ralentir l’avion.

Mme Homendy dirige une équipe de 32 enquêteurs à l’aéroport international de Miami. Elle a indiqué que le NTSB avait pu rouvrir l’une des deux pistes fermées depuis l’accident afin de permettre des décollages en direction de l’est mardi en fin de journée.

L’avion-cargo d’Amazon effectuait son troisième vol de la journée, en provenance de San Juan, à Porto Rico. Il avait volé de Cincinnati à Miami, puis de Miami à San Juan plus tôt dans la journée de dimanche, avant de s’écraser à 13 h 53 EDT (17 h 53 GMT).

Le commandant de bord, âgé de 55 ans, a obtenu sa qualification de type sur le 767 en mai et totalise 7 145 heures de vol, tandis que le copilote, âgé de 37 ans, a obtenu sa qualification de type sur le 767 en avril 2025 et totalise 2 655 heures de vol, a indiqué le NTSB.