Selon le NTSB, les compagnies aériennes américaines devraient améliorer la formation des pilotes en cas de fumée dans le cockpit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 3 à 10) par David Shepardson

Le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) a recommandé mercredi d'améliorer la formation des pilotes afin de mieux les préparer aux situations d'urgence liées à la présence de fumée dans le cockpit, à la suite d'un incident survenu en 2023.

Le bureau a cité un vol de Southwest Airlines ( LUV.N ) effectué en décembre 2023 à bord d'un Boeing 737 MAX ( BA.N ) après qu'un oiseau s'est introduit dans un moteur et que de la fumée a rapidement envahi le cockpit. « Si un tel événement se produisait de nuit ou dans des conditions météorologiques de vol aux instruments, les conséquences pourraient être catastrophiques », a déclaré le NTSB.

Southwest n'a pas immédiatement réagi.

Concernant l'incident survenu sur le vol de Southwest, le NTSB a indiqué que l'équipage, au moment du décollage de La Nouvelle-Orléans, avait eu des difficultés à voir les instruments et les éléments de la liste de contrôle, la visibilité s'étant détériorée en quelques secondes. Les pilotes ont enfilé leurs masques à oxygène, suivi les procédures d'urgence, déclaré une situation d'urgence et regagné l'aéroport en toute sécurité. Aucune des 139 personnes à bord n'a été blessée.

Le NTSB a indiqué que bien que l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) reçoive presque quotidiennement des notifications d’urgences en vol dues à la présence de fumée dans le cockpit, les compagnies aériennes de transport de passagers ne sont pas tenues de mener des formations de simulation réalistes de fumée dans le cockpit.

“La formation existante consiste souvent uniquement en une discussion verbale sur un incident de fumée plutôt qu'en une simulation immersive impliquant une visibilité réduite ou une charge de travail accrue,” a déclaré le NTSB.

Le bureau a recommandé que la FAA collabore avec le secteur pour “mettre au point une formation standardisée et réaliste de simulation de fumée dans le cockpit pour les pilotes et intégrer cette formation dans ses directives relatives à la supervision des programmes de formation des compagnies aériennes.”

En 2024, la FAA a décidé de ne pas exiger de mesures immédiates après avoir convoqué une commission d'examen chargée d'étudier les préoccupations concernant les moteurs du Boeing 737 MAX, y compris l'incident de 2023.

Un autre incident s'est produit lors d'un vol Southwest en mars 2023 au départ de La Havane, au cours duquel une collision avec un oiseau a provoqué un enfumage de la cabine passagers.

En février 2024, Boeing a publié un bulletin pour informer les équipages des effets potentiels sur le poste de pilotage et la cabine associés à des dommages graves aux moteurs.