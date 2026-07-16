Selon le NTSB, le conducteur d'une Tesla a percuté une maison à pleine vitesse lors d'un accident mortel au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Shepardson

Le conducteur d’une Tesla

TSLA.O Model 3 qui a tué une femme de 76 ans en percutant sa maison à grande vitesse à Katy, au Texas, en juin, avait outrepassé le système avancé d’aide à la conduite du véhicule, a déclaré mercredi le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB).

Le conducteur, âgé de 44 ans, avait activé le mode de conduite entièrement autonome (Full Self Driving, FSD) (Supervised) et avait manuellement outrepassé le FSD en enfonçant à fond la pédale d’accélérateur. La vitesse de ce modèle 2025 dépassait 70 mph (soit 113 km/h) au moment de l’accident, a précisé le NTSB, citant les données électroniques récupérées dans le véhicule.

Ces conclusions préliminaires corroborent l’argument de Tesla selon lequel l’action du conducteur est à l’origine de l’accident. La maison est située sur une route résidentielle à deux voies où la vitesse est limitée à 30 mph.

Le NTSB a enquêté sur de nombreux accidents impliquant des Tesla TSLA.O au cours desquels les systèmes d’aide à la conduite étaient activés. L’Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA) mène également une enquête sur cet accident.

Martha Avila est décédée des suites de ses blessures dans un hôpital voisin. La fille de Mme Avila, Jennifer Barbour, et son mari, Justin Barbour, ont déclaré que le conducteur de la Model 3, Michael Butler, avait indiqué aux forces de l’ordre qu’il avait activé le pilote automatique avant de percuter le mur de façade de la maison de Mme Avila.

Le NTSB a confirmé la déclaration d’Ashok Elluswamy, vice-président chargé des logiciels d’IA chez Tesla, qui avait publié le mois dernier sur X que “le conducteur avait manuellement outrepassé le mode de conduite autonome en appuyant à fond sur l’accélérateur jusqu’à 100 %”.

Depuis 2016, la NHTSA a ouvert près de 50 enquêtes spéciales sur des accidents impliquant des véhicules Tesla et pour lesquels on soupçonne l’implication de systèmes avancés d’aide à la conduite. Environ deux douzaines de décès ont été signalés.

En mars, la NHTSA a intensifié son enquête portant sur 3,2 millions de Tesla équipées du FSD, craignant que le système ne parvienne pas à détecter ou à avertir les conducteurs en cas de mauvaise visibilité.

Tesla a déclaré que l’Autopilot permet aux véhicules de se diriger, d’accélérer et de freiner sur leur voie, tandis que le FSD leur permet de respecter les feux de signalisation et de changer de voie.

Le constructeur automobile a également précisé que ces deux technologies nécessitaient des conducteurs “pleinement attentifs”, les mains sur le volant, et qu’aucune d’entre elles ne rendait le véhicule autonome.