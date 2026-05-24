Selon le Financial Times, Uber envisagerait de faire une offre plus élevée pour Delivery Hero

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des détails du rapport du Financial Times tout au long du texte et contexte au paragraphe 3)

Le conseil d'administration d'Uber

UBER.N s'est réuni samedi pour discuter d'une augmentation de son offre sur Delivery Hero DHER.DE après qu'un actionnaire majoritaire a rejeté l'offre d'Uber qui valoriserait le groupe allemand de livraison de repas à plus de 11,5 milliards d'euros (13,39 milliards de dollars), a rapporté dimanche le Financial Times.

Le conseil d'administration a tenu une réunion au cours de laquelle il a discuté de l'état d'avancement de cette offre publique d'achat, selon l'article du FT, qui cite trois personnes proches du dossier.

Delivery Hero a confirmé samedi avoir reçu une offrede rachat de la part de son concurrent Uber, valorisant la société à 33 euros par action. Le directeur général d’Uber, Dara Khosrowshahi, s’est rendu à Oslo cette semaine pour rencontrer la présidente du conseil de surveillance de Delivery Hero, Kristin Skogen Lund, à qui il a proposé l’offre de 33 euros par action, selon le FT.

Uber a approché l'un des principaux actionnaires de Delivery Hero avec une offre de 38 euros par action ces derniers jours, mais s'est heurté à un refus, ajoute le rapport du FT. Cette offre représentait une prime d'environ 15,3% par rapport au cours de clôture de Delivery Hero vendredi, selon les calculs de Reuters.

Uber réfléchit actuellement à la possibilité de relever à nouveau son offre, a indiqué le journal.

Plusieurs actionnaires de Delivery Hero ont également déclaré au FT qu’ils souhaitaient obtenir un prix supérieur à 40 euros par action pour l’ensemble de la société. DoorDash

DASH.O s'est également intéressé à Delivery Hero et a pris des contacts auprès des actionnaires, mais n’a acheté aucune action, selon le rapport du FT.

Uber et Delivery Hero n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

(1 $ = 0,8590 euro)