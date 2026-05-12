Selon le Financial Times, Trian, la société de Nelson Peltz, étudie les possibilités de financement pour l'offre de rachat de Wendy's

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours au paragraphe 2, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 7)

Trian Fund Management, le fonds de l'investisseur activiste Nelson Peltz, cherche à obtenir le soutien d'investisseurs en vue d'une éventuelle offre publique d'achat visant à privatiser la chaîne de restauration rapide Wendy's WEN.O , a rapporté mardi le Financial Times, citant des sources proches dudossier.

L'action de Wendy's, dont la capitalisation boursière s'élève à 1,3 milliard de dollars, a bondi d'environ 22% en pré-ouverture à la suite de cette information.

Les négociations ont lieu alors que deux des chaînes de pizzerias les plus populaires des États-Unis – Papa John's

PZZA.O et Pizza Hut YUM.N , filiale de Yum Brands – sont sur le point d'être vendues à de nouveaux propriétaires, la concurrence acharnée, la hausse des coûts des matières premières et le recul de la demande des consommateurs ayant pesé sur leurs performances.

Trian a eu des discussions avec des investisseurs extérieurs, notamment au Moyen-Orient, au sujet du financement d'un rachat de Wendy's, selon l'article, ce que Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement.

Wendy's et Trian n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Nelson Peltz avait envisagé une offre de rachat potentielle pour la chaîne de hamburgers en 2022. En février, il avait déclaré que l'action Wendy's était sous-évaluée et qu'il avait discuté avec des sources de financement potentielles de transactions possibles, notamment une acquisition ou d'autres opérations majeures.

“La privatisation et un meilleur alignement des coûts pourraient vraiment aider Wendy's à redresser la barre, mais tout repose sur l'exécution: nous avons tous vu de nombreuses acquisitions échouer dans le secteur de la restauration rapide”, a déclaré Brian Mulberry,stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management.

Bien que la société basée à Dublin, dans l'Ohio, ait dépassé les estimations de bénéfice du premier trimestre grâce à la vigueur des marchés internationaux lors de la publication de ses résultats la semaine dernière, elle a vu ses ventes à magasins comparables aux États-Unis reculer au deuxième trimestre, alors qu'elles avaient progressé un an plus tôt. L'action a perdu environ 19% depuis le début de l'année.

Les chaînes de restauration rapide sont confrontées à une faiblesse prolongée des ventes sur des marchés majeurs comme les États-Unis, car la hausse du coût de la vie et la détérioration des conditions d'emploi freinent la propension des consommateurs à manger à l'extérieur.

Nelson Peltz détient une participation de 16,24% dans Wendy's – contre 16,09% en juillet de l'année dernière – et la participation de Trian est passée de 7,78% en juillet 2025 à 7,85%, selon un document déposé en février.

Wendy's avait alors déclaré que son conseil d'administration examinerait toute proposition de Trian Partners conformément à ses obligations fiduciaires. La société avait indiqué qu'elle mettait rapidement en œuvre ses plans de redressement visant à améliorer ses activités aux États-Unis tout en poursuivant sa croissance à l'international.