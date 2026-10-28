Selon le Financial Times, TPG envisage d'acquérir le groupe britannique de centres de données Ark pour 5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le gestionnaire mondial d'actifs alternatifs TPG TPG.O est en pourparlers pour racheter le groupe britannique de centres de données Ark à Elliott Investment Management pour une valeur estimée à environ 5 milliards de dollars, a rapporté mercredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.
Voici quelques détails:
* Les discussions sont en cours, même si la conclusion d'un accord n'est pas garantie, précise le journal
* Reuters n’a pas pu vérifier cette information. TPG et Ark Data Centres n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau
* Ark détient une coentreprise , en partenariat avec le Cabinet Office du gouvernement britannique, baptisée Crown Hosting Data Centres, qui lui donne accès à l’ensemble des besoins en centres de données publics du Royaume-Uni
* Elliott, qui avait acquis Ark Data Centres en 2012, étudiait des options stratégiques pour cette unité dans le cadre d’une vente potentielle qui pourrait rapporter plus de 4 milliards de dollars, avait rapporté Reuters l’année dernière
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