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Selon le Financial Times, TPG envisage d'acquérir le groupe britannique de centres de données Ark pour 5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 07:11

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gestionnaire mondial d'actifs alternatifs TPG TPG.O est en pourparlers pour racheter le groupe britannique de centres de données Ark à Elliott Investment Management pour une valeur estimée à environ 5 milliards de dollars, a rapporté mercredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Voici quelques détails:

* Les discussions sont en cours, même si la conclusion d'un accord n'est pas garantie, précise le journal

* Reuters n’a pas pu vérifier cette information. TPG et Ark Data Centres n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau

* Ark détient une coentreprise , en partenariat avec le Cabinet Office du gouvernement britannique, baptisée Crown Hosting Data Centres, qui lui donne accès à l’ensemble des besoins en centres de données publics du Royaume-Uni

* Elliott, qui avait acquis Ark Data Centres en 2012, étudiait des options stratégiques pour cette unité dans le cadre d’une vente potentielle qui pourrait rapporter plus de 4 milliards de dollars, avait rapporté Reuters l’année dernière

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/10/2026 à 07:11:06.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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