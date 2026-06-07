Selon le Financial Times, OpenAI prévoit une refonte de la “super-application” ChatGPT avant son introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI prévoit la plus grande refonte de ChatGPT à ce jour, dans le but d'en faire une “super-application” dotée d'outils de programmation et d'agents IA afin de booster ses revenus avant son introduction en bourse prévue, a rapporté dimanche le Financial Times.

Ces changements s'inscrivent dans le cadre d'une réorganisation plus large chez OpenAI, qui réaffecte ses ressources pour cibler une clientèle d'entreprise lucrative et intensifier la concurrence avec son concurrent Anthropic, indique l'article, citant plus d'une douzaine d'employés actuels et anciens.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ces informations.