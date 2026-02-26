 Aller au contenu principal
Selon le Financial Times, le groupe de casinos de Las Vegas Caesars examine les offres de rachat
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 21:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Caesars Entertainment CZR.O étudie les offres de rachat de plusieurs soumissionnaires potentiels, y compris une offre du milliardaire texan du jeu et de l'hôtellerie Tilman Fertitta, a rapporté le Financial Times jeudi, citant des personnes familières avec le dossier.

