Selon le Financial Times, des sociétés de capital-investissement étudient des offres pour l'activité européenne d'emballage d'International Paper

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(Ajout d'informations sur l'action et de détails aux paragraphes 3 et 4)

Les sociétés de capital-investissement Lone Star et Atlas Holdings étudient actuellement des offres de rachat pour l'activité européenne d'emballage d'International Paper IP.N , évaluée à moins de 6 milliards de dollars, a rapporté jeudi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Le cours de l'action de la société a progressé de 3%.

International Paper avait annoncé en janvier, lors de l'annonce , son intention de se scinder en deux sociétés cotées en Bourse en cédant son activité européenne d’emballage, dans le but de rationaliser ses opérations et d’accroître sa productivité en Amérique du Nord.

La société n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.