Selon le Financial Times, Amazon chercherait à céder aux investisseurs pour 8 milliards de dollars de puces Nvidia

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(Mises à jour avec des détails tirés du rapport)

Amazon AMZN.O cherche à céder aux investisseurs environ 8 milliards de dollars de puces de pointe Nvidia NVDA.O par le biais d’une nouvelle entité, afin de renforcer son bilan, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Ces dernières semaines, Amazon a mené des discussions avec des investisseurs afin d'évaluer leur intérêt pour cette opération, qui consisterait à transférer vers une entité ad hoc (SPV) des milliers de puces Grace Blackwell qu'elle installe dans ses centres de données américains, précise l’article.

Le géant du cloud louerait ensuite ces puces d’IA de pointe à cette entité ad hoc, qui ferait appel à des investisseurs extérieurs par le biais d’émissions de dette, ajoute le FT, précisant que l’entreprise pourrait adopter une approche plus « asset-light » (à faible intensité en actifs) pour son bilan en cédant ces semi-conducteurs coûteux à des investisseurs.

Amazon prévoit de proposer une participation pouvant aller jusqu’à 10 % dans cette entité, précise le journal.

Les puces concernées par l’accord proposé ont été achetées ou louées par Amazon. Elles sont installées dans plus d’une douzaine de centres de données américains répartis dans cinq États, dont le Nevada et la Virginie, précise l’article.

Amazon et Nvidia n’ont pas immédiatement répondu à Reuters pour commenter cette information en dehors des heures de bureau habituelles.