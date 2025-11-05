Selon le directeur général de Gunvor, l'offre de pétrole sera excédentaire si les sanctions américaines à l'encontre de la Russie disparaissent

Le directeur général du groupe Gunvor, basé en Suisse et spécialisé dans le négoce de matières premières ( GGL.UL ), a déclaré mercredi que les sanctions américaines contre les compagnies pétrolières russes avaient été prises à l'improviste, mais il a ajouté que si toutes les sanctions disparaissaient, le marché serait manifestement en surabondance.

Torbjörn Törnqvist s'exprimait lors de la conférence sur l'énergie ADIPEC à Abu Dhabi.