NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 028,50
-0,62%
Indices
Selon le directeur général de Gunvor, l'offre de pétrole sera excédentaire si les sanctions américaines à l'encontre de la Russie disparaissent
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 07:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général du groupe Gunvor, basé en Suisse et spécialisé dans le négoce de matières premières ( GGL.UL ), a déclaré mercredi que les sanctions américaines contre les compagnies pétrolières russes avaient été prises à l'improviste, mais il a ajouté que si toutes les sanctions disparaissaient, le marché serait manifestement en surabondance.

Torbjörn Törnqvist s'exprimait lors de la conférence sur l'énergie ADIPEC à Abu Dhabi.

Guerre en Ukraine
Fusions / Acquisitions
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
4,34 USD NYMEX +0,72%
Pétrole Brent
64,33 USD Ice Europ -0,03%
Pétrole WTI
60,44 USD Ice Europ +0,10%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

