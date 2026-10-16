Selon la Folha, des employés de Meta ont déclaré que les comptes de Lula avaient été restreints pendant les élections brésiliennes

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Les employés de Meta

META.O ont reconnu dans des communications internes que les comptes Instagram du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva avaient été affectés par des restrictions pendant la campagne électorale dans le pays, a rapporté vendredi le journal *Folha de S.Paulo*, citant des messages qu'il a consultés.

Ces messages reconnaissaient également que la plateforme avait mis en avant le profil du candidat opposant Flavio Bolsonaro, ainsi que sa chaîne WhatsApp, selon cet article.

Meta n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.