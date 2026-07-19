Selon la FDA, un échantillon de laitue iceberg fourni par Taylor Farms s'est révélé positif à l'épidémie de parasitose qui touche actuellement les États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du communiqué de la FDA et des informations contextuelles à partir du paragraphe 3)

La Food and Drug Administration a déclaré samedi qu'un échantillon de laitue iceberg émincée fourni par Taylor Farms s'était révélé positif à un parasite responsable d'une intoxication alimentaire ayant touché des milliers de personnes aux États-Unis.

Taylor Farms a confirmé que ce produit ne faisait pas partie de son rappel actuel , a précisé la FDA dans son communiqué, alors qu'elle s'efforce d'endiguer la plus grande épidémie d'origine alimentaire survenue aux États-Unis ces dernières années.

Le fournisseur de laitues basé en Californie s'efforce de déterminer si une partie de l'échantillon qui s'est révélé positif est encore disponible dans le commerce ou chez les consommateurs, a précisé la FDA dans sa dernière mise à jour.

Plus tôt dans la journée, le fournisseur a publié une liste des produits à base de laitue qui avaient été rappelés à la suite d’enquêtes indiquant qu’ils constituaient une source potentielle de contamination.

Taylor Farms n'a pas pu être joint immédiatement pour commenter cette information.

La FDA a précisé que l’échantillon avait été prélevé dans le cadre d’une surveillance ciblée menée pendant l’enquête sur l’épidémie en cours et que le lot contaminé avait été saisi. La cyclosporiase, qui a été associée à de la laitue iceberg émincée servie dans les restaurants Taco Bell de la chaîne Yum Brands YUM.N dans l’Indiana, le Kentucky, le Michigan, l’Ohio et la Virginie-Occidentale, a jusqu’à présent entraîné une centaine d’hospitalisations et n’a causé aucun décès, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).