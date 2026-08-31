Selon la BofA, le discours de Warsh renforce l'enjeu de la décision de la Fed prévue en septembre

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LE DISCOURS DE WARSH RENFORCE LES ENJEUX DE LA DÉCISION DE LA FED EN SEPTEMBRE, SELON BOFA

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, semble avoir relevé la barre pour le maintien des taux d’intérêt inchangés en septembre, mettant ainsi la pression sur le responsable de la banque centrale américaine pour qu’il procède à une hausse des taux le mois prochain, ont déclaré les analystes de Bank of America.

La Fed aura « du pain sur la planche » si les décideurs politiques ne parviennent pas à acquérir la certitude nécessaire que l’inflation se dirige vers les 2 %, a déclaré M. Warsh vendredi, se rapprochant plus que jamais de la reconnaissance du fait qu’une hausse des taux d’intérêt pourrait être nécessaire pour atténuer les pressions sur les prix.

Son discours prononcé lors du symposium économique de Jackson Hole a relevé la barre pour le maintien des taux inchangés en faisant valoir que la Fed devrait se concentrer sur les tendances plutôt que sur des « données ponctuelles » et que l’inflation sous-jacente ne s’était pas « sensiblement améliorée », ont déclaré les analystes, menés par Aditya Bhave.

Bank of America a fait valoir que la Fed devrait relever ses taux en septembre, un point de vue qui semble largement partagé par les marchés financiers. Les marchés d’options tablaient sur une probabilité de 66,1 % d’une hausse d’un quart de point le mois prochain, selon l’outil FedWatch du CME.

« Nous ne crions pas encore victoire, car des données très faibles pour le mois d’août pourraient encore changer la donne. Mais en l’absence d’une surprise baissière significative, la balle est désormais dans le camp de Warsh pour qu’il obtienne une hausse en septembre. Sinon, il risque, selon nous, de compromettre une partie de la crédibilité qu’il a acquise vendredi », ont déclaré les analystes.

(Chibuike Oguh)

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