Selon la banque centrale, les risques pour la stabilité financière demeurent en Suède
13/11/2025 à 09:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 2-3 et 5, ainsi que des informations générales au paragraphe 4)

Il existe toujours des risques pour la stabilité financière en Suède liés aux incertitudes mondiales, bien que la politique commerciale des États-Unis soit devenue un peu plus claire, a déclaré la banque centrale jeudi.

"Les développements incertains à l'étranger continuent de caractériser les perspectives de risque en Suède, a déclaré la Riksbank dans un communiqué accompagnant un rapport semestriel sur la stabilité financière.

"Si l'ambiguïté entourant la politique commerciale des États-Unis s'est quelque peu dissipée, on ne sait pas dans quelle mesure l'attitude actuelle sera permanente ni quel impact elle pourrait avoir," a-t-elle déclaré.

Dans son précédent rapport sur la stabilité financière, publié en mai , la Riksbank a déclaré que les risques avaient augmenté en raison des tarifs commerciaux du président américain Donald Trump et du programme de politique étrangère de l'administration.

Elle a déclaré jeudi que les marchés financiers en Suède, qui dépendent des exportations, sont caractérisés par un grand appétit pour le risque malgré de grandes incertitudes dans l'économie mondiale.

