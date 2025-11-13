Selon la banque centrale, les risques pour la stabilité financière demeurent en Suède

Il existe toujours des risques pour la stabilité financière en Suède liés aux incertitudes mondiales, bien que la politique commerciale des États-Unis soit devenue un peu plus claire, a déclaré la banque centrale jeudi.

"Les développements incertains à l'étranger continuent de caractériser les perspectives de risque en Suède, a déclaré la Riksbank dans un communiqué accompagnant un rapport semestriel sur la stabilité financière.

"Si l'ambiguïté entourant la politique commerciale des États-Unis s'est quelque peu dissipée, on ne sait pas dans quelle mesure l'attitude actuelle sera permanente ni quel impact elle pourrait avoir," a-t-elle déclaré.

Dans son précédent rapport sur la stabilité financière, publié en mai , la Riksbank a déclaré que les risques avaient augmenté en raison des tarifs commerciaux du président américain Donald Trump et du programme de politique étrangère de l'administration.

Elle a déclaré jeudi que les marchés financiers en Suède, qui dépendent des exportations, sont caractérisés par un grand appétit pour le risque malgré de grandes incertitudes dans l'économie mondiale.