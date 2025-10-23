Selon l'ELFA, les emprunts des entreprises américaines pour l'achat d'équipements augmentent de plus de 8 % en septembre

Les entreprises américaines ont emprunté 8,6 % de plus pour financer leurs investissements en équipement en septembre par rapport à l'année précédente, malgré l'incertitude politique et économique persistante, a déclaré jeudi l'Equipment Leasing and Finance Association.

Les nouveaux prêts, locations et lignes de crédit signés par les entreprises en septembre ont atteint 10,5 milliards de dollars en données corrigées des variations saisonnières, soit une augmentation de 4 % par rapport au mois précédent.

Le mois de septembre a connu la plus forte augmentation mensuelle du volume des nouvelles affaires depuis neuf mois, ajoute le rapport.

"Avec la reprise du cycle d'assouplissement de la Fed, je m'attends à ce que la demande reste forte et à ce que les conditions financières s'améliorent encore", a déclaré Leigh Lytle, Présidente-directrice générale de l'ELFA.

L'association professionnelle basée à Washington représente les sociétés de services financiers et les fabricants dans le secteur du financement des équipements, qui représente 1,3 trillion de dollars aux États-Unis.

L'indice ELFA CapEx Finance de l'activité de leasing et de financement est basé sur une enquête menée auprès de 25 membres, dont Bank of America BAC.N ainsi que les unités de financement de Caterpillar CAT.N , Dell Technologies DELL.N , Siemens AG

SIEGn.DE , Canon 7751.T et Volvo AB VOLVb.ST .

L'Equipment Leasing & Finance Foundation, l'organisation à but non lucratif affiliée à l'ELFA, estime que son indice de confiance pour le mois d'octobre est resté relativement inchangé à 60,1 contre 59,9 en septembre. Un indice supérieur à 50 indique des perspectives commerciales positives.