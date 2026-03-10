 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon l'EIA, le prix du pétrole Brent restera supérieur à 95 dollars le baril au cours des deux prochains mois en raison du conflit au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 17:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les prix du pétrole Brent devraient rester supérieurs à 95 dollars le baril au cours des deux prochains mois, alors que le conflit au Moyen-Orient fait rage, a déclaré mardi l'Administration de l'information sur l'énergie (Energy Information Administration) dans son rapport mensuel sur les perspectives énergétiques à court terme.

Les prix à terme du Brent tomberont ensuite sous la barre des 80 dollars le baril au troisième trimestre 2026, avant de retomber à environ 70 dollars d'ici la fin de l'année.

La fermeture effective du détroit d'Ormuz, par lequel transite chaque jour un cinquième du pétrole mondial, entraînera une nouvelle baisse de la production pétrolière du Moyen-Orient dans les semaines à venir.

Ces arrêts de production s'atténueront progressivement à mesure que le transit reprendra, a ajouté l'EIA.

Venezuela

Valeurs associées

Gaz naturel
3,12 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
87,89 USD Ice Europ -2,12%
Pétrole WTI
83,67 USD Ice Europ -2,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank