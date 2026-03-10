Selon l'EIA, le prix du pétrole Brent restera supérieur à 95 dollars le baril au cours des deux prochains mois en raison du conflit au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les prix du pétrole Brent devraient rester supérieurs à 95 dollars le baril au cours des deux prochains mois, alors que le conflit au Moyen-Orient fait rage, a déclaré mardi l'Administration de l'information sur l'énergie (Energy Information Administration) dans son rapport mensuel sur les perspectives énergétiques à court terme.

Les prix à terme du Brent tomberont ensuite sous la barre des 80 dollars le baril au troisième trimestre 2026, avant de retomber à environ 70 dollars d'ici la fin de l'année.

La fermeture effective du détroit d'Ormuz, par lequel transite chaque jour un cinquième du pétrole mondial, entraînera une nouvelle baisse de la production pétrolière du Moyen-Orient dans les semaines à venir.

Ces arrêts de production s'atténueront progressivement à mesure que le transit reprendra, a ajouté l'EIA.