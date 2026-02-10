Selon l'EIA, la production pétrolière vénézuélienne pourrait retrouver son niveau d'avant le blocus d'ici à la mi-2026

L'élargissement de la licence américaine devrait permettre de réduire les arrêts de production au Venezuela - EIA

Le Venezuela produisait jusqu'à 1,2 million de bpj avant le blocus naval américain

La croissance de la production mondiale de pétrole devrait dépasser la demande jusqu'en 2027 - EIA

Le prix du Brent devrait s'établir en moyenne à 57,69 dollars le baril cette année - EIA

(Ajout de détails sur les prévisions et le contexte) par Shariq Khan

Les licences américaines élargies pour les transactions liées au Venezuela devraient permettre de rétablir la production pétrolière du pays sud-américain d'ici la mi-2026 aux niveaux observés avant le blocus naval des États-Unis en décembre, a déclaré mardi l'Administration américaine de l'information sur l'énergie.

La compagnie pétrolière publique vénézuélienne PDVSA a été contrainte de réduire considérablement sa production après que Washington a imposé un blocus naval strict pour faire pression sur Nicolas Maduro, le président vénézuélien capturé par les forces américaines au début du mois de janvier.

Le blocus a empêché le Venezuela d'exporter du pétrole, ce qui a entraîné l'accumulation de millions de barils de brut dans des réservoirs terrestres et des navires. Avant le blocus, le Venezuela produisait entre 1,1 et 1,2 million de barils de brut par jour.

PDVSA a depuis annulé la plupart des réductions , augmentant la production à près de 1 million de bpj, après que le gouvernement américain a autorisé le mois dernier les négociants en matières premières Vitol et Trafigura à rejoindre la major pétrolière Chevron CVX.N pour exporter le pétrole vénézuélien, aidant ainsi à éliminer l'accumulation des stocks.

Les négociants ont stocké une grande partie du pétrole dans les terminaux des Caraïbes, d'où il est susceptible d'être expédié vers les raffineries de la côte américaine du Golfe du Mexique, selon l'EIA.

Washington a également délivré une licence générale élargie à la fin du mois dernier, permettant à un plus grand nombre de sociétés de transporter et de vendre du pétrole vénézuélien. Cette mesure devrait faciliter les arrêts de production et permettre à la production de revenir à son niveau d'avant le blocus d'ici la fin du deuxième trimestre de cette année, a déclaré l'EIA.

La croissance de la production mondiale de pétrole devrait dépasser la demande au cours de la période de prévision de l'EIA jusqu'à la fin de 2027, augmentant les stocks et exerçant une pression sur les prix, a déclaré l'agence.

Dans son rapport sur les perspectives énergétiques à court terme, l'EIA prévoit que le baril de Brent atteindra en moyenne 57,69 dollars cette année, soit une augmentation de 3 % par rapport à sa prévision précédente de 55,87 dollars, mais toujours bien en deçà de la moyenne de l'année dernière, qui était d'environ 69 dollars.

Le prix du Brent devrait continuer à baisser pour atteindre environ 53 dollars le baril l'année prochaine.

La production pétrolière américaine devrait atteindre une moyenne record de 13,60 millions de bpj cette année, soit environ 10 000 bpj de plus que les prévisions précédentes, selon l'EIA. La production du premier producteur mondial devrait diminuer pour atteindre environ 13,32 millions de bpj en 2027.

La production mondiale totale de pétrole brut et de combustibles liquides devrait s'élever en moyenne à 107,8 millions de bpj, soit une hausse d'environ 100 000 bpj par rapport à l'estimation précédente, a indiqué l'EIA.