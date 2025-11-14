 Aller au contenu principal
Selon l'avocat de la société, un juge de l'État du Texas n'empêchera pas Kenvue de verser le dividende
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 18:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge de l'État du Texas n'empêchera pas Kenvue de verser le dividende prévu pour les actionnaires le 26 novembre, rejetant ainsi une demande du procureur général du Texas Ken Paxton, a déclaré un avocat de Kenvue à Reuters vendredi.

JOHNSON&JOHNSON
196,200 USD NYSE +0,47%
KENVUE
16,806 USD NYSE +0,12%
KIMBERLY-CLARK
104,0200 USD NASDAQ -0,41%
