Selon l'avocat de la société, un juge de l'État du Texas n'empêchera pas Kenvue de verser le dividende

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Un juge de l'État du Texas n'empêchera pas Kenvue de verser le dividende prévu pour les actionnaires le 26 novembre, rejetant ainsi une demande du procureur général du Texas Ken Paxton, a déclaré un avocat de Kenvue à Reuters vendredi.
