Selon l'avocat de la société, un juge de l'État du Texas n'empêchera pas Kenvue de verser le dividende

Un juge de l'État du Texas n'empêchera pas Kenvue de verser le dividende prévu pour les actionnaires le 26 novembre, rejetant ainsi une demande du procureur général du Texas Ken Paxton, a déclaré un avocat de Kenvue à Reuters vendredi.