Selon l'AIE, le volume total de pétrole prélevé sur les stocks dépassera les 400 millions de barils

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a déclaré jeudi que le volume total des stocks qui seront mis sur le marché dépasserait les 400 millions de barils initialement convenus en mars, ses membres s’étant engagés à accélérer la mise à disposition des volumes restants.

L'AIE est convenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour achever dans les meilleurs délais la mise à disposition des quelque 100 millions de barils restants, dont plus de 20 millions de barils de diesel, dans le respect des circonstances nationales.

(Reportage Forrest Crellin et Inti Landauro, version française Elena Smirnova)