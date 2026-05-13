Selon l'AIE, l'offre mondiale de pétrole devrait chuter en dessous de la demande cette année

stockage petrole (Crédits: Adobe Stock)

par Robert Harvey

L'offre mondiale de pétrole ne suffira pas à répondre à la demande totale cette année, car la guerre en Iran a des effets dévastateurs sur la production pétrolière au Moyen-Orient, a déclaré mercredi l'Agence internationale de l'énergie (AIE) dans son rapport mensuel sur le marché pétrolier.

La guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, les dégâts qui en ont résulté pour les infrastructures pétrolières de l'Iran et de ses voisins du Golfe, ainsi que la fermeture effective du détroit d'Ormuz ont provoqué la plus grave crise d'approvisionnement en pétrole de l'histoire, faisant monter en flèche les prix du pétrole. « Le trafic de pétroliers dans le détroit d'Ormuz étant toujours restreint, les pertes cumulées d'approvisionnement des producteurs du golfe Persique dépassent déjà le milliard de barils, avec plus de 14 millions de barils par jour de pétrole actuellement bloqués, ce qui constitue un choc d'approvisionnement sans précédent », a déclaré l'agence, qui conseille les pays industrialisés.

MARCHÉ PÉTROLIER EN DÉFICIT

Les prévisions de l'AIE indiquent que l'offre sera inférieure de 1,78 million de barils par jour à la demande totale en 2026, effaçant ainsi l'excédent de 410 000 barils par jour prévu dans le rapport du mois dernier et l'excédent de près de 4 millions de barils par jour de son rapport de décembre .

« Nos dernières estimations de l'offre et de la demande indiquent que le marché restera en situation de grave pénurie jusqu'à la fin du troisième trimestre 2026, même en supposant que le conflit prenne fin début juin », a déclaré l'agence basée à Paris, ajoutant que le déficit du deuxième trimestre atteindra pas moins de 6 millions de barils par jour.

Le scénario de base de l'AIE table sur une reprise progressive du trafic dans le détroit à partir du troisième trimestre, a-t-elle précisé, ce qui pourrait permettre au marché de revenir à un « léger excédent » d'ici le quatrième trimestre, permettant ainsi aux stocks épuisés de commencer à se reconstituer.

Les pertes d'approvisionnement ont entraîné une baisse de 246 millions de barils des stocks mondiaux de pétrole en mars et avril, a indiqué l'AIE, ce qui pourrait accroître la volatilité des prix à l'approche de la période de pointe de la demande estivale.

L'AIE, qui compte 32 membres, a coordonné en mars la plus grande libération jamais enregistrée de 400 millions de barils de pétrole provenant des réserves stratégiques, dans le but de calmer les marchés. Elle a indiqué qu'environ 164 millions de barils de ce total avaient déjà été libérés.

L'offre mondiale totale de pétrole baissera d'environ 3,9 millions de barils par jour en 2026 en raison de la guerre, a déclaré l'agence, revoyant à la baisse ses prévisions antérieures, qui tablaient sur une baisse de 1,5 million de barils par jour.

LA DEMANDE ÉGALEMENT SOUS PRESSION

L'AIE prévoit désormais une baisse de la demande de 420 000 barils par jour cette année, contre une baisse de 80 000 barils par jour dans ses prévisions précédentes.

La consommation est également sous pression en raison de la guerre, car la flambée des prix entraîne une destruction de la demande et un ralentissement de la croissance économique, a-t-elle déclaré.

Les cours du pétrole ont peu évolué mercredi, le contrat à terme sur le Brent LCOc1 s'échangeant à 106,93 dollars à 08h05 GMT, en baisse de 84 cents par rapport à la clôture précédente et en hausse de 1 cent par rapport à son niveau à 07h59 GMT avant la publication du rapport.

L'AIE a indiqué qu'elle publierait ses premières prévisions d'offre et de demande pour 2027 dans son rapport de juin – un report par rapport au mois d'avril dû à la guerre – tandis que son rapport annuel sur le pétrole pour 2026 sera reporté au-delà du 17 juin, sans qu'une nouvelle date de publication ait encore été fixée.

Plus tard dans la journée de mercredi, l'OPEP, autre organisme de prévision, publiera son propre rapport mensuel sur le marché pétrolier.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))