Selon Kpler, du pétrole provenant des réserves d'urgence américaines est acheminé vers la Californie pour la première fois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la déclaration de Chevron dans le dernier paragraphe)

Une cargaison de pétrole provenant de la Réserve stratégique de pétrole des États-Unis s'est dirigée vers la Californie ce mois-ci pour la toute première fois, a indiqué le service de suivi des navires Kpler. Ce mouvement inhabituel met en évidence la redéfinition des flux commerciaux et des routes maritimes, alors que la guerre en Iran a interrompu les approvisionnements en brut du Moyen-Orient. La Californie, autrefois l'un des principaux États producteurs de pétrole aux États-Unis, est devenue ces dernières années plus dépendante des importations de brut, dont environ 230 000 barils par jour en provenance du Moyen-Orient l'année dernière. La disponibilité de brut alternatif est également limitée en raison de la concurrence de la demande asiatique.

Environ 460 000 barils de brut Bayou Choctaw Sweet ont été acheminés vers la raffinerie Chevron de Richmond en Californie, tandis que 50 000 barils supplémentaires de la même qualité ont été déchargés à la raffinerie Chevron d’El Segundo, a indiqué Kpler, citant des connaissements.

Le pétrolier Red Moon avait chargé près de 980 000 barils de Bayou Choctaw Sweet en Louisiane, selon Kpler, et a déchargé sa cargaison au terminal Atlantic, sur la côte est du Panama, début mai. Chevron était mentionné comme le vendeur de la cargaison, selon Kpler.

Un pipeline de 131 km (81,4 miles) permet de transporter du pétrole brut de la côte est vers le terminal du Pacifique, sur la côte ouest du Panama.

Le superpétrolier Pascagoula Voyager, affrété par Chevron, a chargé environ 2 millions de barils de brut au terminal du Pacifique et a mis le cap sur la côte ouest des États-Unis, a indiqué le service de suivi des navires. Le navire transportait également du brut Unity Gold provenant de Guyane.

Le superpétrolier a déchargé le pétrole brut de la réserve stratégique vers deux navires plus petits qui ont acheminé les cargaisons vers les raffineries de Californie, a indiqué Kpler.

Chevron transportait du brut et des composants de mélange pour essence dans le cadre de la flotte relevant du Jones Act et du programme de dérogation au Jones Act afin d’aider à approvisionner la Californie en cette période de forte tension énergétique, a déclaré le porte-parole Ross Allen. La société a refusé de fournir des détails sur cette cargaison en particulier.