Selon KBW, les inquiétudes croissantes concernant le crédit sont à l'origine de la faiblesse des BDC

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20 octobre - ** Selon Paul Johnson, analyste chez KBW, les inquiétudes croissantes concernant le cycle du crédit et les perspectives économiques sont à l’origine de la faiblesse du secteur des sociétés de développement d’entreprises (BDC)

** Les BDC ont largement sous-performé les marchés dans leur ensemble depuis la hausse des taux de la Fed le mois dernier, ce qui, selon KBW, reflète le fait que le marché anticipe davantage de difficultés liées à l’inflation, au renchérissement du financement et à de nouvelles baisses de la valeur des actifs

** “Il convient notamment de noter que les écarts de rendement à l’échéance des prêts notés CCC se sont élargis pour atteindre leur plus haut niveau depuis 2009, ce qui indique un risque accru chez les emprunteurs les plus fragiles et une augmentation du risque extrême”, explique M. Johnson

** Les obligations notées CCC constituent le niveau le plus bas de l'échelle de qualité de crédit

** KBW privilégie Ares Capital ARCC.O , Sixth Street Specialty Lending TSLX.N , Golub Capital BDC GBDC.O et Hercules Capital HTGC.N , compte tenu de leurs performances solides et constantes sur le long terme

** Les BDC constituent un véhicule permettant aux investisseurs d’accéder à la détention d’un portefeuille diversifié d’actifs de crédit privés

** Ares Capital ARCC.O , la plus grande BDC cotée en bourse, devrait publier ses résultats du troisième trimestre le mardi 27 octobre