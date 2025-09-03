 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Selon Juan Luciano, PDG d'ADM, l'objectif est de réduire les coûts de 200 à 300 millions de dollars d'ici à 2025
Reuters 03/09/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Pooja Menon

Le PDG d'Archer-Daniels-Midland

ADM.N , Juan Luciano, a déclaré mercredi que la société était en bonne voie pour réaliser des réductions de coûts de l'ordre de 200 à 300 millions de dollars cette année.

ADM a supprimé des emplois et réduit certaines opérations depuis qu'elle a annoncé en février qu'elle prévoyait de réduire ses coûts de 500 à 700 millions de dollars sur une période de trois à cinq ans.

L'entreprise a prévenu que son bénéfice ajusté cette année serait le plus bas depuis 2020, car les bouleversements commerciaux aux États-Unis et l'incertitude entourant les politiques en matière de biocarburants ont ralenti les ventes et réduit les marges commerciales et de traitement des récoltes.

"Du point de vue de l'allocation du capital, nous continuons à nous concentrer sur l'alignement de notre capital sur les efforts de productivité, de réduction des coûts ou d'innovation interne", a ajouté Juan Luciano lors de la Barclays Annual Global Consumer Staples Conference à Boston.

Juan Luciano a indiqué que l'entreprise allait procéder à d'importantes améliorations dans le domaine de la nutrition ainsi que dans celui des matières premières.

ADM a indiqué qu'elle voyait des vents contraires réglementaires et des avantages fiscaux pour les biocarburants et la décarbonisation qui aideront son activité de solutions d'hydrates de carbone.

"Nous allons terminer l'année 2025 en force et nous sommes enthousiastes pour 2026 et les années suivantes", a déclaré Juan Luciano, tout en soulignant qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes à l'avenir.

