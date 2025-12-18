BNP Paribas en discussions exclusives pour le leasing auto de Mercedes-Benz pour 1 milliard d'euros

Logo de BNP Paribas sur un immeuble bancaire à Rueil-Malmaison

par Mathieu Rosemain

BNP Paribas est entré en négociations exclusives avec le constructeur allemand Mercedes-Benz en vue d'acquérir sa filiale de location longue durée ("leasing") Athlon, a déclaré la banque française jeudi, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 1,0 milliard d'euros.

L'acquisition renforcerait la position de BNP sur le marché européen du leasing, en ajoutant environ 400.000 véhicules aux près de deux millions déjà gérés par sa filiale Arval.

"C'est une opération très importante puisqu'elle va permettre au groupe de créer le co-leader européen de la location longue durée automobile" a déclaré le directeur général délégué Thierry Laborde dans un entretien.

L'ajout de la flotte d'Athlon porterait le total de BNP à près de 2,3 millions de véhicules en leasing avec services complets, réduisant ainsi l'écart avec le leader européen Ayvens, filiale cotée de Société Générale.

Mercedes-Benz utilise le produit de diverses cessions pour investir dans son cœur de métier. Pour BNP, première banque de la zone euro par la taille de son bilan, l'acquisition s'inscrit dans le cadre d'une expansion dans le secteur du leasing.

Le retour sur capital investi attendu de l'opération serait de 18%, BNP ajoutant que la transaction représente une contribution positive au résultat net part du Groupe de l'ordre de 200 millions d'euros au terme de la troisième année.

"L'impact cible de cette opération sur le ratio CET1 d'environ -13 pb est déjà intégré dans la trajectoire de capital du Groupe visant un ratio CET1 de 13% à l'horizon 2027", ajoute la banque dans un communiqué.

BNP Paribas prévoit de signer le contrat de cession d'actions ("share purchasing agreement") entre février et mars de l'an prochain, pour une finalisation de la transaction au troisième trimestre 2026, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires, a indiqué Thierry Laborde.

(version française Augustin Turpin)