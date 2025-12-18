La Banque d'Angleterre devrait abaisser son taux directeur, satisfaite du ralentissement de l'inflation

La Banque d'Angleterre devrait selon toute attente réduire son taux directeur jeudi, confortée par un ralentissement de l'inflation plus prononcé que prévu et une croissance négative au Royaume-Uni.

( AFP / JUSTIN TALLIS )

Après avoir maintenu son taux directeur inchangé deux réunions d'affilée, les analystes tablent sur le fait que la banque centrale britannique l'abaisse cette fois-ci d'un quart de point de pourcentage, à 3,75%, pour relancer une économie à la peine au Royaume-Uni.

L'inflation britannique, dévoilée mercredi, a de nouveau ralenti en novembre, à 3,2% sur un an, notamment grâce à la baisse des prix alimentaires, là où les analystes anticipaient un repli plus modéré de l'indice des prix à la consommation (CPI).

Ce refroidissement des prix "cimente la conviction que la Banque d'Angleterre baissera ses taux" jeudi, estime Neil Wilson, analyste pour Saxo Markets.

Car le produit intérieur brut a reculé de façon imprévue de 0,1% en octobre, un repli semblable à celui de septembre. Le taux de chômage s'est aussi affiché mardi à son plus haut niveau depuis presque cinq ans.

"La croissance ralentit, le marché de l'emploi continue de se détériorer et les hausses d'impôts prévues par le budget devraient freiner l'activité économique en 2026", abonde Matthew Ryan, analyste chez Ebury.

La BoE a abaissé son taux directeur à cinq reprises depuis août 2024, l'inflation étant largement redescendue de son pic de plus de 11% fin 2022.

Cependant, la hausse des prix reste supérieure à l'objectif de la BoE, qui vise les 2%.

Aussi, si "la Banque d'Angleterre semble prête à offrir un cadeau de Noël" sous la forme d'une baisse de taux, "les inquiétudes persistantes concernant l'inflation font que le comité (de politique monétaire de la BoE, ndlr) reste plus divisé que jamais", tempère M. Ryan.

Ces désaccords internes impliquent selon lui que la BoE pourrait rester "aussi vague que possible" dans ses orientations en matière de politique monétaire.